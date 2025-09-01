Informations sur le prix de Mashida (MSHD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00677074 $ 0.00677074 $ 0.00677074 Bas 24 h $ 0.00696092 $ 0.00696092 $ 0.00696092 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00677074$ 0.00677074 $ 0.00677074 Haut 24 h $ 0.00696092$ 0.00696092 $ 0.00696092 Sommet historique $ 0.00787924$ 0.00787924 $ 0.00787924 Prix le plus bas $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 Variation du prix (1 h) +1.19% Changement de prix (1J) +0.26% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Mashida (MSHD) est de $0.00692964. Au cours des dernières 24 heures, MSHD a évolué entre un minimum de $ 0.00677074 et un maximum de $ 0.00696092, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MSHD est $ 0.00787924, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0057113.

En termes de performance à court terme, MSHD a évolué de +1.19% au cours de la dernière heure, +0.26% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mashida (MSHD)

Capitalisation boursière $ 69.34M$ 69.34M $ 69.34M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 69.34M$ 69.34M $ 69.34M Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mashida est de $ 69.34M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSHD est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 69.34M.