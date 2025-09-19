Informations sur le prix de Massa Bridged BTC (WBTC.E) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 107,261 $ 107,261 $ 107,261 Bas 24 h $ 116,806 $ 116,806 $ 116,806 Haut 24 h Bas 24 h $ 107,261$ 107,261 $ 107,261 Haut 24 h $ 116,806$ 116,806 $ 116,806 Sommet historique $ 116,806$ 116,806 $ 116,806 Prix le plus bas $ 107,261$ 107,261 $ 107,261 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) +3.14% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Massa Bridged BTC (WBTC.E) est de $114,777. Au cours des dernières 24 heures, WBTC.E a évolué entre un minimum de $ 107,261 et un maximum de $ 116,806, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WBTC.E est $ 116,806, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 107,261.

En termes de performance à court terme, WBTC.E a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, +3.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Capitalisation boursière $ 22.96K$ 22.96K $ 22.96K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.96K$ 22.96K $ 22.96K Offre en circulation 0.20 0.20 0.20 Offre totale 0.2 0.2 0.2

La capitalisation boursière actuelle de Massa Bridged BTC est de $ 22.96K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WBTC.E est de 0.20, avec une offre totale de 0.2. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.96K.