Prix de MasterBOT aujourd'hui

Le prix de MasterBOT ($BOT) en direct est actuellement de $ 0.00093602, avec une variation de 8.70 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de $BOT en USD est de $ 0.00093602 par $BOT.

MasterBOT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 936,608 et une offre en circulation de 999.92M $BOT. Au cours des dernières 24 heures, $BOT a été échangé entre $ 0.00089857 (plus bas) et $ 0.00102713 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03955195, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00038901.

En termes de performance à court terme, $BOT a varié de +0.10% au cours de la dernière heure et de +97.89% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour MasterBOT ($BOT)

Capitalisation boursière $ 936.61K$ 936.61K $ 936.61K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 936.61K$ 936.61K $ 936.61K Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,916,544.25399 999,916,544.25399 999,916,544.25399

La capitalisation boursière actuelle de MasterBOT est de $ 936.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $BOT est de 999.92M, avec une offre totale de 999916544.25399. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 936.61K.