Informations sur MasterDEX (MDEX)

MasterDEX is the ultimate one-stop DeFi platform that aims to help users discover, trade, and monitor through Dex Explorer, Dex Aggregator, and Portfolio, respectively.

Site officiel : https://masterdex.xyz/ Livre blanc : https://masterdex.s3.eu-central-1.amazonaws.com/litepaper/MasterDEX+Litepaper.pdf