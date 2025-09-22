Informations sur le prix de maxBTC (MAXBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 57,948 $ 57,948 $ 57,948 Bas 24 h $ 116,765 $ 116,765 $ 116,765 Haut 24 h Bas 24 h $ 57,948$ 57,948 $ 57,948 Haut 24 h $ 116,765$ 116,765 $ 116,765 Sommet historique $ 119,594$ 119,594 $ 119,594 Prix le plus bas $ 57,163$ 57,163 $ 57,163 Variation du prix (1 h) -1.05% Changement de prix (1J) -1.70% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de maxBTC (MAXBTC) est de $114,260. Au cours des dernières 24 heures, MAXBTC a évolué entre un minimum de $ 57,948 et un maximum de $ 116,765, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAXBTC est $ 119,594, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 57,163.

En termes de performance à court terme, MAXBTC a évolué de -1.05% au cours de la dernière heure, -1.70% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour maxBTC (MAXBTC)

Capitalisation boursière $ 230.37K$ 230.37K $ 230.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 230.37K$ 230.37K $ 230.37K Offre en circulation 2.00 2.00 2.00 Offre totale 2.0 2.0 2.0

La capitalisation boursière actuelle de maxBTC est de $ 230.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAXBTC est de 2.00, avec une offre totale de 2.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 230.37K.