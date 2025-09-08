Qu'est-ce que Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE. Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales. Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together. This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Maxi Doge (MAXI) Combien vaut Maxi Doge (MAXI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MAXI en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MAXI à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MAXI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Maxi Doge ? La capitalisation boursière de MAXI est de $ 44.92K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MAXI ? L'offre en circulation de MAXI est de 420.69B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MAXI ? MAXI a atteint un prix ATH de 0.00004437 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MAXI ? MAXI a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MAXI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MAXI est de -- USD . Est-ce que MAXI va augmenter cette année ? MAXI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MAXI pour une analyse plus approfondie.

