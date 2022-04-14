Découvrez les informations clés sur ME GUSTA (MEGUSTA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur ME GUSTA (MEGUSTA)

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi.

The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

Site officiel : https://x.com/ME_GUSTA_ON_SOL