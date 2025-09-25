Informations sur le prix de MeebitStrategy (MEEBSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00283701 Haut 24 h $ 0.00592665 Sommet historique $ 0.00592665 Prix le plus bas $ 0.00142724 Variation du prix (1 h) +3.95% Changement de prix (1J) +28.14% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de MeebitStrategy (MEEBSTR) est de $0.00366504. Au cours des dernières 24 heures, MEEBSTR a évolué entre un minimum de $ 0.00283701 et un maximum de $ 0.00592665, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEEBSTR est $ 0.00592665, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00142724.

En termes de performance à court terme, MEEBSTR a évolué de +3.95% au cours de la dernière heure, +28.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MeebitStrategy (MEEBSTR)

Capitalisation boursière $ 3.60M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.60M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MeebitStrategy est de $ 3.60M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEEBSTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.60M.