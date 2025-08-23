Informations sur le prix de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00012169
Haut 24 h $ 0.00016219
Sommet historique $ 0.00016219
Prix le plus bas $ 0.00012169
Variation du prix (1 h) -6.33%
Changement de prix (1J) -13.91%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) est de $0.0001322. Au cours des dernières 24 heures, $MESSA a évolué entre un minimum de $ 0.00012169 et un maximum de $ 0.00016219, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $MESSA est $ 0.00016219, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00012169.

En termes de performance à court terme, $MESSA a évolué de -6.33% au cours de la dernière heure, -13.91% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Capitalisation boursière $ 133.38K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 133.38K
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Memecoin Sniping Solutions AI est de $ 133.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $MESSA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 133.38K.