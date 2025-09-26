Le prix en temps réel de Memecoin Supercycle est aujourd'hui de 0.00001142 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SUPR à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SUPR facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Memecoin Supercycle est aujourd'hui de 0.00001142 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SUPR à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SUPR facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Memecoin Supercycle (SUPR)

Prix en temps réel : 1 SUPR à USD

Graphique du prix de Memecoin Supercycle (SUPR) en temps réel
Informations sur le prix de Memecoin Supercycle (SUPR) en USD

Le prix en temps réel de Memecoin Supercycle (SUPR) est de $0.00001142. Au cours des dernières 24 heures, SUPR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUPR est $ 0.00449673, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000735.

En termes de performance à court terme, SUPR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -0.11% au cours des 7 derniers jours.

$ 11.42K
$ 11.42K$ 11.42K

$ 11.42K
$ 11.42K$ 11.42K

999.55M
999.55M 999.55M

999,550,721.5973626
999,550,721.5973626 999,550,721.5973626

La capitalisation boursière actuelle de Memecoin Supercycle est de $ 11.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUPR est de 999.55M, avec une offre totale de 999550721.5973626. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.42K.

Historique du prix de Memecoin Supercycle (SUPR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Memecoin Supercycle en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Memecoin Supercycle en USD était de $ +0.0000027274.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Memecoin Supercycle en USD était de $ +0.0000005805.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Memecoin Supercycle en USD était de $ +0.000002793022019047456.

Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ +0.0000027274+23.88%
60 jours$ +0.0000005805+5.08%
90 jours$ +0.000002793022019047456+32.38%

Qu'est-ce que Memecoin Supercycle (SUPR)

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Memecoin Supercycle (SUPR)

Combien vaut Memecoin Supercycle (SUPR) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SUPR en USD est de 0.00001142 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SUPR à USD ?
Le prix actuel de SUPR en USD est $ 0.00001142. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Memecoin Supercycle ?
La capitalisation boursière de SUPR est de $ 11.42K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SUPR ?
L'offre en circulation de SUPR est de 999.55M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SUPR ?
SUPR a atteint un prix ATH de 0.00449673 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SUPR ?
SUPR a vu un prix ATL de 0.00000735 USD.
Quel est le volume de trading de SUPR ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SUPR est de -- USD.
Est-ce que SUPR va augmenter cette année ?
SUPR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SUPR pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Memecoin Supercycle (SUPR)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars

