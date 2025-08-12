Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MXT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MXT.

Le prix de Memetern (MXT) est actuellement de 0.00573881 USD avec une capitalisation boursière de $ 5.75M USD. Le prix de MXT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Memetern (MXT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Memetern en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Memetern en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Memetern en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Memetern en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.00% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Memetern (MXT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Memetern : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00558983$ 0.00558983 $ 0.00558983 Haut 24 h $ 0.00597272$ 0.00597272 $ 0.00597272 Sommet historique $ 0.00597272$ 0.00597272 $ 0.00597272 Variation du prix (1 h) -2.02% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Memetern (MXT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :