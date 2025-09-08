Informations sur le prix de Memory (MEM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.086101 $ 0.086101 $ 0.086101 Bas 24 h $ 0.09909 $ 0.09909 $ 0.09909 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.086101$ 0.086101 $ 0.086101 Haut 24 h $ 0.09909$ 0.09909 $ 0.09909 Sommet historique $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 Prix le plus bas $ 0.059854$ 0.059854 $ 0.059854 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) -11.75% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Memory (MEM) est de $0.086162. Au cours des dernières 24 heures, MEM a évolué entre un minimum de $ 0.086101 et un maximum de $ 0.09909, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEM est $ 0.120607, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.059854.

En termes de performance à court terme, MEM a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, -11.75% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Memory (MEM)

Capitalisation boursière $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 86.14M$ 86.14M $ 86.14M Offre en circulation 15.00M 15.00M 15.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Memory est de $ 1.29M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEM est de 15.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 86.14M.