Tokenomics de MEOW (MEOW)
Informations sur MEOW (MEOW)
Zero is a distributed Social Operating System for Web3.
It enables communication, collaboration, financial transactions and onchain governance to occur directly between content-creators, developers, and users (hereinafter referred to as Members), independent of third parties. This architecture removes the possibility of censorship at the level of code, significantly reducing the potential for security breaches and data violations. Zero moves data ownership, platform incentives and governance to individual Members, communities and decentralized autonomous organizations (DAOs). Zero is operated with Infinity, its native protocol token, which enables Members to buy and sell hosting power in the Zero Grid, a distributed peer-to-peer network run entirely by Zero Members. Similar to Bitcoin mining, Infinity creates a powerful cryptographic incentive for Members to secure, maintain, and expand the Zero Grid, creating long-term value for network participants. Zero Open System (zOS), including the Zero Name Service (ZNS), zDAO, zChain, Ethereum and Filecoin/IPFS are the primary technologies that comprise the Zero Stack. The result is a fully decentralized, hyper-scalable, and self-governing alternative to centralized social networks, societal systems, and internet platforms.
Tokenomics et analyse de prix de MEOW (MEOW)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MEOW (MEOW), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MEOW (MEOW) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MEOW (MEOW) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MEOW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MEOW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MEOW, explorez le prix en direct du token MEOW !
Prévision du prix de MEOW
Vous voulez savoir dans quelle direction MEOW pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MEOW combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.