Informations sur le prix de MeowIstanbul (MEOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.89% Changement de prix (1J) -1.44% Variation du prix (7 j) -8.29% Variation du prix (7 j) -8.29%

Le prix en temps réel de MeowIstanbul (MEOW) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MEOW a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEOW est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MEOW a évolué de -0.89% au cours de la dernière heure, -1.44% sur 24 heures et de -8.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MeowIstanbul (MEOW)

Capitalisation boursière $ 107.06K$ 107.06K $ 107.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 174.80K$ 174.80K $ 174.80K Offre en circulation 20.82B 20.82B 20.82B Offre totale 33,997,393,666.663 33,997,393,666.663 33,997,393,666.663

La capitalisation boursière actuelle de MeowIstanbul est de $ 107.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEOW est de 20.82B, avec une offre totale de 33997393666.663. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 174.80K.