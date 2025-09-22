Informations sur le prix de Meridian (MRDN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03646541 $ 0.03646541 $ 0.03646541 Bas 24 h $ 0.051707 $ 0.051707 $ 0.051707 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03646541$ 0.03646541 $ 0.03646541 Haut 24 h $ 0.051707$ 0.051707 $ 0.051707 Sommet historique $ 0.102863$ 0.102863 $ 0.102863 Prix le plus bas $ 0.03646541$ 0.03646541 $ 0.03646541 Variation du prix (1 h) -1.49% Changement de prix (1J) -25.14% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Meridian (MRDN) est de $0.03870679. Au cours des dernières 24 heures, MRDN a évolué entre un minimum de $ 0.03646541 et un maximum de $ 0.051707, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MRDN est $ 0.102863, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03646541.

En termes de performance à court terme, MRDN a évolué de -1.49% au cours de la dernière heure, -25.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Meridian (MRDN)

Capitalisation boursière $ 34.49M$ 34.49M $ 34.49M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 38.71M$ 38.71M $ 38.71M Offre en circulation 891.05M 891.05M 891.05M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Meridian est de $ 34.49M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MRDN est de 891.05M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 38.71M.