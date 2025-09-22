Le prix en temps réel de Meridian est aujourd'hui de 0.03870679 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MRDN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MRDN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Meridian est aujourd'hui de 0.03870679 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MRDN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MRDN facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur MRDN

Informations sur le prix de MRDN

Livre blanc de MRDN

Site officiel de MRDN

Tokenomics de MRDN

Prévisions de prix de MRDN

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Meridian

Prix de Meridian (MRDN)

Non listé

Prix en temps réel : 1 MRDN à USD

$0.03870299
$0.03870299$0.03870299
-25.10%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Meridian (MRDN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:37:41 (UTC+8)

Informations sur le prix de Meridian (MRDN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.03646541
$ 0.03646541$ 0.03646541
Bas 24 h
$ 0.051707
$ 0.051707$ 0.051707
Haut 24 h

$ 0.03646541
$ 0.03646541$ 0.03646541

$ 0.051707
$ 0.051707$ 0.051707

$ 0.102863
$ 0.102863$ 0.102863

$ 0.03646541
$ 0.03646541$ 0.03646541

-1.49%

-25.14%

--

--

Le prix en temps réel de Meridian (MRDN) est de $0.03870679. Au cours des dernières 24 heures, MRDN a évolué entre un minimum de $ 0.03646541 et un maximum de $ 0.051707, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MRDN est $ 0.102863, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03646541.

En termes de performance à court terme, MRDN a évolué de -1.49% au cours de la dernière heure, -25.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Meridian (MRDN)

$ 34.49M
$ 34.49M$ 34.49M

--
----

$ 38.71M
$ 38.71M$ 38.71M

891.05M
891.05M 891.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Meridian est de $ 34.49M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MRDN est de 891.05M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 38.71M.

Historique du prix de Meridian (MRDN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Meridian en USD était de $ -0.01300047252797567.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Meridian en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Meridian en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Meridian en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.01300047252797567-25.14%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Meridian (MRDN)

Meridian provides payment rails as a service for any AI agent framework, building interoperability between competing frameworks via x402-compliant infrastructure. Meridian changes this with universal payment infrastructure across any EVM network and agent protocol, enabling true cross-platform agent collaboration. Our infrastructure eliminates the barriers that keep AI agents locked within proprietary ecosystems, replacing fragmented payment systems with a single, interoperable protocol that works everywhere.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Meridian (MRDN)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Meridian (USD)

Combien vaudra Meridian (MRDN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Meridian (MRDN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Meridian.

Consultez la prévision de prix de Meridian maintenant !

MRDN en devises locales

Tokenomics de Meridian (MRDN)

Comprendre la tokenomics de Meridian (MRDN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MRDN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Meridian (MRDN)

Combien vaut Meridian (MRDN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MRDN en USD est de 0.03870679 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MRDN à USD ?
Le prix actuel de MRDN en USD est $ 0.03870679. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Meridian ?
La capitalisation boursière de MRDN est de $ 34.49M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MRDN ?
L'offre en circulation de MRDN est de 891.05M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MRDN ?
MRDN a atteint un prix ATH de 0.102863 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MRDN ?
MRDN a vu un prix ATL de 0.03646541 USD.
Quel est le volume de trading de MRDN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MRDN est de -- USD.
Est-ce que MRDN va augmenter cette année ?
MRDN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MRDN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:37:41 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Meridian (MRDN)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs
09-21 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BNB Chain en hausse générale, ASTER bondit de plus de 69% en 24 heures
09-21 11:06:00Mises à jour de l'industrie
Vitalik : La DeFi à faible risque est à Ethereum ce que la recherche est à Google
09-20 15:35:00Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 222,6 millions de dollars hier
09-19 14:44:00Mises à jour de l'industrie
Certains tokens de chaînes publiques montrent de la force, l'augmentation sur 24 heures d'IMX atteint 16,3%
09-19 12:40:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche 76, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant deux jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.