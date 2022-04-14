Tokenomics de Meso Finance (MESO)
Informations sur Meso Finance (MESO)
Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.
Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.
Tokenomics et analyse de prix de Meso Finance (MESO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Meso Finance (MESO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Meso Finance (MESO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Meso Finance (MESO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MESO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MESO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.