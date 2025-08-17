Informations sur le prix de META FINANCIAL AI (MEFAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00029573
Haut 24 h $ 0.00047872
Sommet historique $ 0.00047872
Prix le plus bas $ 0.00029573
Variation du prix (1 h) +1.57%
Changement de prix (1J) +18.49%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de META FINANCIAL AI (MEFAI) est de $0.00037377. Au cours des dernières 24 heures, MEFAI a évolué entre un minimum de $ 0.00029573 et un maximum de $ 0.00047872, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEFAI est $ 0.00047872, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00029573.

En termes de performance à court terme, MEFAI a évolué de +1.57% au cours de la dernière heure, +18.49% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour META FINANCIAL AI (MEFAI)

Informations de marché pour META FINANCIAL AI (MEFAI)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 354.01K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de META FINANCIAL AI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEFAI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 354.01K.