Prix de MetaDAO aujourd'hui

Le prix de MetaDAO (META) en direct est actuellement de $ 9.29, avec une variation de 0.28 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de META en USD est de $ 9.29 par META.

MetaDAO se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 207,087,125 et une offre en circulation de 22.08M META. Au cours des dernières 24 heures, META a été échangé entre $ 8.66 (plus bas) et $ 9.65 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 10.84, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.724356.

En termes de performance à court terme, META a varié de -0.53% au cours de la dernière heure et de +43.23% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour MetaDAO (META)

Capitalisation boursière $ 207.09M$ 207.09M $ 207.09M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 207.09M$ 207.09M $ 207.09M Offre en circulation 22.08M 22.08M 22.08M Offre totale 22,084,699.623733 22,084,699.623733 22,084,699.623733

