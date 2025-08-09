Qu'est-ce que MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game. MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills. MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

Ressource de MetalCore (MCG) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de MetalCore (MCG)

Comprendre la tokenomics de MetalCore (MCG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MCG !