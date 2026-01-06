Prix de Metalos aujourd'hui

Le prix de Metalos (METALOS) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 13.92 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de METALOS en USD est de $ 0 par METALOS.

Metalos se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 362,865 et une offre en circulation de 1.00B METALOS. Au cours des dernières 24 heures, METALOS a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00565956, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, METALOS a varié de -0.74% au cours de la dernière heure et de +59.60% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Metalos (METALOS)

Capitalisation boursière $ 362.87K$ 362.87K $ 362.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 362.87K$ 362.87K $ 362.87K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

