Informations sur le prix de MetaMask USD (MUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.979592 $ 0.979592 $ 0.979592 Bas 24 h $ 0.979823 $ 0.979823 $ 0.979823 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.979592$ 0.979592 $ 0.979592 Haut 24 h $ 0.979823$ 0.979823 $ 0.979823 Sommet historique $ 0.979823$ 0.979823 $ 0.979823 Prix le plus bas $ 0.979592$ 0.979592 $ 0.979592 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de MetaMask USD (MUSD) est de $0.979802. Au cours des dernières 24 heures, MUSD a évolué entre un minimum de $ 0.979592 et un maximum de $ 0.979823, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUSD est $ 0.979823, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.979592.

En termes de performance à court terme, MUSD a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MetaMask USD (MUSD)

Capitalisation boursière $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Offre en circulation 8.40M 8.40M 8.40M Offre totale 8,400,539.473986 8,400,539.473986 8,400,539.473986

La capitalisation boursière actuelle de MetaMask USD est de $ 8.23M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUSD est de 8.40M, avec une offre totale de 8400539.473986. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.23M.