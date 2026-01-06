De quoi parle Metastrike ?

Metastrike est un projet de jeu FPS blockchain dans le métavers qui intègre de nombreuses fonctionnalités essentielles et avancées propres aux jeux de tir, avec une jouabilité enrichie par la réalité virtuelle ainsi qu'un investissement considérable tant au niveau des graphismes que du gameplay. En particulier, nous permettons aux joueurs de personnaliser librement la forme, la couleur de leurs armes, équipements et tenues, et de les améliorer selon leurs préférences grâce à divers moyens et événements in-game, à l'aide de notre monnaie ou jeton interne.

Quel est le prix actuel du marché de Metastrike ?

Metastrike est évalué à $0.00004782, avec une variation de 0.11 % au cours des dernières 24 heures. Cela reflète l'état le plus récent de l'offre et de la demande sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies.

Combien d'holders uniques compte MTS ?

Il y a -- holders sur la blockchain, ce qui indique la distribution et l'adoption communautaire de MTS. Une augmentation du nombre de holders est souvent considérée comme un signal d'un renforcement de la participation au réseau ou d'un intérêt accru à long terme.

À quel point Metastrike est-il actif sur sa blockchain native ?

En tant que token sur --, l'activité est influencée par les interactions avec les portefeuilles, les frais de réseau, le comportement de staking et l'utilisation des contrats intelligents. Une activité élevée peut être corrélée à un volume de transactions plus important ou à l'émergence de nouveaux développements dans l'écosystème.

Quelle est l'offre en circulation totale de MTS ?

L'offre en circulation s'élève à 265180903.4620403, ce qui influence directement la rareté et la valorisation du token. Les variations de l'offre peuvent résulter d'émissions, de brûlures ou de calendriers de déverrouillage.

Quel est le volume sur 24 heures pour Metastrike ?

Metastrike a généré un volume de trading de $-- au cours de la journée passée, ce qui montre à quel point cet actif est activement négocié et quelle est sa profondeur de liquidité.

Comment MTS se comporte-t-il par rapport aux concurrents de la catégorie Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Shooting Games ?

Par rapport aux autres actifs du segment Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Shooting Games, la dynamique de MTS est influencée par le sentiment du marché, l'adoption par les investisseurs et les métriques on-chain liées à --.