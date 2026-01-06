Prix de MIA aujourd'hui

Le prix de MIA (MIA) en direct est actuellement de $ 0.02829077, avec une variation de 2.54 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MIA en USD est de $ 0.02829077 par MIA.

MIA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 15,525,789 et une offre en circulation de 548.32M MIA. Au cours des dernières 24 heures, MIA a été échangé entre $ 0.02751122 (plus bas) et $ 0.0284142 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.186648, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.02471322.

En termes de performance à court terme, MIA a varié de -0.19% au cours de la dernière heure et de +7.75% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour MIA (MIA)

Capitalisation boursière $ 15.53M$ 15.53M $ 15.53M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.32M$ 28.32M $ 28.32M Offre en circulation 548.32M 548.32M 548.32M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MIA est de $ 15.53M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MIA est de 548.32M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.32M.