Informations sur le prix de MICROWAVED (MICROWAVED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0002699 $ 0.0002699 $ 0.0002699 Bas 24 h $ 0.00040672 $ 0.00040672 $ 0.00040672 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0002699$ 0.0002699 $ 0.0002699 Haut 24 h $ 0.00040672$ 0.00040672 $ 0.00040672 Sommet historique $ 0.00040672$ 0.00040672 $ 0.00040672 Prix le plus bas $ 0.0002699$ 0.0002699 $ 0.0002699 Variation du prix (1 h) +4.00% Changement de prix (1J) +1.36% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de MICROWAVED (MICROWAVED) est de $0.00035581. Au cours des dernières 24 heures, MICROWAVED a évolué entre un minimum de $ 0.0002699 et un maximum de $ 0.00040672, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MICROWAVED est $ 0.00040672, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0002699.

En termes de performance à court terme, MICROWAVED a évolué de +4.00% au cours de la dernière heure, +1.36% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MICROWAVED (MICROWAVED)

Capitalisation boursière $ 357.34K$ 357.34K $ 357.34K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 357.34K$ 357.34K $ 357.34K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,981,359.812342 999,981,359.812342 999,981,359.812342

La capitalisation boursière actuelle de MICROWAVED est de $ 357.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MICROWAVED est de 999.98M, avec une offre totale de 999981359.812342. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 357.34K.