Informations sur le prix de Midas mHYPER (MHYPER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Bas 24 h $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Haut 24 h $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Sommet historique $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Prix le plus bas $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +0.23% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Midas mHYPER (MHYPER) est de $1.029. Au cours des dernières 24 heures, MHYPER a évolué entre un minimum de $ 1.026 et un maximum de $ 1.029, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MHYPER est $ 1.029, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.024.

En termes de performance à court terme, MHYPER a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.23% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Midas mHYPER (MHYPER)

Capitalisation boursière $ 117.34M$ 117.34M $ 117.34M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 117.34M$ 117.34M $ 117.34M Offre en circulation 114.07M 114.07M 114.07M Offre totale 114,070,207.9778144 114,070,207.9778144 114,070,207.9778144

La capitalisation boursière actuelle de Midas mHYPER est de $ 117.34M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MHYPER est de 114.07M, avec une offre totale de 114070207.9778144. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 117.34M.