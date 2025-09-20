Qu'est-ce que Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Midas msyrupUSDp (USD)

Combien vaudra Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Midas msyrupUSDp.

Consultez la prévision de prix de Midas msyrupUSDp maintenant !

MSYRUPUSDP en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Comprendre la tokenomics de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MSYRUPUSDP !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Combien vaut Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MSYRUPUSDP en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MSYRUPUSDP à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MSYRUPUSDP en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Midas msyrupUSDp ? La capitalisation boursière de MSYRUPUSDP est de $ 0.02 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MSYRUPUSDP ? L'offre en circulation de MSYRUPUSDP est de 200.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MSYRUPUSDP ? MSYRUPUSDP a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MSYRUPUSDP ? MSYRUPUSDP a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MSYRUPUSDP ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MSYRUPUSDP est de -- USD . Est-ce que MSYRUPUSDP va augmenter cette année ? MSYRUPUSDP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MSYRUPUSDP pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)