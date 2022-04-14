Tokenomics de Midas The Minotaur (MIDAS)
MIDAS, Midas The Minotaur, is a 100% fair-launched community meme token.
When launched, absolutely zero tokens were allocated to the development team.
The Liquidity Pool of over $20,000 was then burned. Closely thereafter, we renounced our ownership of the contract. Each of these choices by the team were undertaken with the altruistic goals of establishing a solid and stable-trading token, but also a meme token in which investors could feel entirely confident placing their hard-earned money. MIDAS is truly forged by its developer community with complete transparency, open communication, and collaborative initiatives.
Comprendre la tokenomics de Midas The Minotaur (MIDAS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MIDAS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MIDAS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.