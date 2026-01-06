Prix de Midas XRP aujourd'hui

Le prix de Midas XRP (MXRP) en direct est actuellement de $ 2.41, avec une variation de 5.80 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MXRP en USD est de $ 2.41 par MXRP.

Midas XRP se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 22,858,162 et une offre en circulation de 9.51M MXRP. Au cours des dernières 24 heures, MXRP a été échangé entre $ 2.28 (plus bas) et $ 2.42 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.7, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.83.

En termes de performance à court terme, MXRP a varié de +0.52% au cours de la dernière heure et de +28.31% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Midas XRP (MXRP)

Capitalisation boursière $ 22.86M$ 22.86M $ 22.86M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.86M$ 22.86M $ 22.86M Offre en circulation 9.51M 9.51M 9.51M Offre totale 9,507,849.849686293 9,507,849.849686293 9,507,849.849686293

La capitalisation boursière actuelle de Midas XRP est de $ 22.86M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MXRP est de 9.51M, avec une offre totale de 9507849.849686293. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.86M.