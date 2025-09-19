Informations sur le prix de MiladyStrategy (MLDSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002481 $ 0.00002481 $ 0.00002481 Bas 24 h $ 0.00570194 $ 0.00570194 $ 0.00570194 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002481$ 0.00002481 $ 0.00002481 Haut 24 h $ 0.00570194$ 0.00570194 $ 0.00570194 Sommet historique $ 0.0259101$ 0.0259101 $ 0.0259101 Prix le plus bas $ 0.00002481$ 0.00002481 $ 0.00002481 Variation du prix (1 h) -0.39% Changement de prix (1J) -99.19% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de MiladyStrategy (MLDSTR) est de $0.00002942. Au cours des dernières 24 heures, MLDSTR a évolué entre un minimum de $ 0.00002481 et un maximum de $ 0.00570194, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MLDSTR est $ 0.0259101, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002481.

En termes de performance à court terme, MLDSTR a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, -99.19% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MiladyStrategy (MLDSTR)

Capitalisation boursière $ 29.26K$ 29.26K $ 29.26K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.26K$ 29.26K $ 29.26K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MiladyStrategy est de $ 29.26K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MLDSTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.26K.