Tokenomics de Milo Inu (MILO)
Informations sur Milo Inu (MILO)
"The project aims to create a patented virtual idol in the crypto market, where the idol would be build from the richness of animation. It will be marketed in different form like NFT, physical doll and peripheral product, GameFi and competitive LAN e-sports and other industrial chains. Using the professional marketing techniques in both online and offline manner along with the patented idol to enter the market, by combining crypto coin, NFT, GameFi to breakthrough the current bottleneck of the crypto market. The fund raised will be used to fix the liquidity issue in the crypto market, creating a new type of crypto product. The difference between Milo and traditional meme coin are due to Milo are built based on a series of animation which would extends to FT, GameFi, virtual mall , physical doll and peripheral products and etc which will build an unforgettable image of the Milo figure. Which will be used in both online and offline propagation.Milo Inu can be bought and sold through the PancakeSwap. Later on, the coin can also be found on large exchange platform. No transaction tax on any buying and selling. (Slippage 0.1)"
Tokenomics et analyse de prix de Milo Inu (MILO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Milo Inu (MILO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Milo Inu (MILO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Milo Inu (MILO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MILO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MILO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MILO, explorez le prix en direct du token MILO !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.