Informations sur le prix de mindworms (MINDWORMS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00017641 $ 0.00017641 $ 0.00017641 Bas 24 h $ 0.00056254 $ 0.00056254 $ 0.00056254 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00017641$ 0.00017641 $ 0.00017641 Haut 24 h $ 0.00056254$ 0.00056254 $ 0.00056254 Sommet historique $ 0.00056254$ 0.00056254 $ 0.00056254 Prix le plus bas $ 0.00006416$ 0.00006416 $ 0.00006416 Variation du prix (1 h) +9.38% Changement de prix (1J) +18.66% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de mindworms (MINDWORMS) est de $0.00025737. Au cours des dernières 24 heures, MINDWORMS a évolué entre un minimum de $ 0.00017641 et un maximum de $ 0.00056254, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MINDWORMS est $ 0.00056254, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006416.

En termes de performance à court terme, MINDWORMS a évolué de +9.38% au cours de la dernière heure, +18.66% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour mindworms (MINDWORMS)

Capitalisation boursière $ 257.37K$ 257.37K $ 257.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 257.37K$ 257.37K $ 257.37K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,997,192.375211 999,997,192.375211 999,997,192.375211

La capitalisation boursière actuelle de mindworms est de $ 257.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MINDWORMS est de 1000.00M, avec une offre totale de 999997192.375211. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 257.37K.