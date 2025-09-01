Informations sur le prix de Mine Blue (MB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01499911 $ 0.01499911 $ 0.01499911 Bas 24 h $ 0.01899648 $ 0.01899648 $ 0.01899648 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01499911$ 0.01499911 $ 0.01499911 Haut 24 h $ 0.01899648$ 0.01899648 $ 0.01899648 Sommet historique $ 0.04796975$ 0.04796975 $ 0.04796975 Prix le plus bas $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -21.03% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Mine Blue (MB) est de $0.01500024. Au cours des dernières 24 heures, MB a évolué entre un minimum de $ 0.01499911 et un maximum de $ 0.01899648, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MB est $ 0.04796975, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01399899.

En termes de performance à court terme, MB a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -21.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mine Blue (MB)

Capitalisation boursière $ 456.20K$ 456.20K $ 456.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 150.00M$ 150.00M $ 150.00M Offre en circulation 30.41M 30.41M 30.41M Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mine Blue est de $ 456.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MB est de 30.41M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 150.00M.