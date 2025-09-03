Informations sur le prix de MITCH (IDRAWLINE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03138378 $ 0.03138378 $ 0.03138378 Bas 24 h $ 0.03880398 $ 0.03880398 $ 0.03880398 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03138378$ 0.03138378 $ 0.03138378 Haut 24 h $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Sommet historique $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Prix le plus bas $ 0.03138378$ 0.03138378 $ 0.03138378 Variation du prix (1 h) -5.37% Changement de prix (1J) -8.28% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de MITCH (IDRAWLINE) est de $0.03420843. Au cours des dernières 24 heures, IDRAWLINE a évolué entre un minimum de $ 0.03138378 et un maximum de $ 0.03880398, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IDRAWLINE est $ 0.03880398, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03138378.

En termes de performance à court terme, IDRAWLINE a évolué de -5.37% au cours de la dernière heure, -8.28% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MITCH (IDRAWLINE)

Capitalisation boursière $ 34.21M$ 34.21M $ 34.21M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.21M$ 34.21M $ 34.21M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

La capitalisation boursière actuelle de MITCH est de $ 34.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IDRAWLINE est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999922.888952. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.21M.