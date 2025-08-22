Qu'est-ce que Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO. "Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users. Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix. Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery. Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem. With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Mitosis EOL BNB (MIBNB) Combien vaut Mitosis EOL BNB (MIBNB) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MIBNB en USD est de 845.2 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MIBNB à USD ? $ 845.2 . Consultez le Le prix actuel de MIBNB en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Mitosis EOL BNB ? La capitalisation boursière de MIBNB est de $ 157.16M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MIBNB ? L'offre en circulation de MIBNB est de 185.95K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MIBNB ? MIBNB a atteint un prix ATH de 879.1 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MIBNB ? MIBNB a vu un prix ATL de 824.92 USD . Quel est le volume de trading de MIBNB ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MIBNB est de -- USD . Est-ce que MIBNB va augmenter cette année ? MIBNB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MIBNB pour une analyse plus approfondie.

