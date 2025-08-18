En savoir plus sur MLMX

Prix de MLM X (MLMX)

Non listé

Prix en temps réel : 1 MLMX à USD

$0.000377
$0.000377$0.000377
+169.70%1D
Graphique du prix de MLM X (MLMX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-18 13:32:03 (UTC+8)

Informations sur le prix de MLM X (MLMX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.30%

+169.74%

--

--

Le prix en temps réel de MLM X (MLMX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MLMX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MLMX est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MLMX a évolué de +2.30% au cours de la dernière heure, +169.74% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MLM X (MLMX)

$ 363.21K
$ 363.21K$ 363.21K

--
----

$ 363.21K
$ 363.21K$ 363.21K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.5737165
999,999,999.5737165 999,999,999.5737165

La capitalisation boursière actuelle de MLM X est de $ 363.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MLMX est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999999.5737165. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 363.21K.

Historique du prix de MLM X (MLMX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de MLM X en USD était de $ +0.00023724.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de MLM X en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de MLM X en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de MLM X en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00023724+169.74%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que MLM X (MLMX)

MLMX is the native utility token of the MLMX Exchange, a U.S.A.-compliant cross-chain platform powered by Solana and backed by Legal X Global LLC. Designed with compliance, utility, and investor protection in mind, $MLMX supports a dynamic ecosystem with regulated financial architecture and innovative trading incentives. $MLMX powers trading fee discounts, referral payouts, and ecosystem benefits across the MLMX Exchange. Built using PayBitPro CEX tech, the platform is fully licensed and records average monthly volumes of $770M–$1B+. Cross-chain compatibility: Supports Solana, Ethereum, BSC, Polygon & more. Fiat on/off-ramp for USD, EUR, GBP, JPY, and additional currencies. 🔸 Tax Pay-Down Model MLMX aims to launch 30 tokens per year, each with a 2% buy/sell tax. A portion of those taxes gets redirected into the $MLMX ecosystem. 2% of $MLMX transactions flow into $LEGAL (Ethereum), building cascading value and liquidity.

Ressource de MLM X (MLMX)

Site officiel

Prévision de prix de MLM X (USD)

Combien vaudra MLM X (MLMX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs MLM X (MLMX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour MLM X.

Consultez la prévision de prix de MLM X maintenant !

MLMX en devises locales

Tokenomics de MLM X (MLMX)

Comprendre la tokenomics de MLM X (MLMX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MLMX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MLM X (MLMX)

Combien vaut MLM X (MLMX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MLMX en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MLMX à USD ?
Le prix actuel de MLMX en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de MLM X ?
La capitalisation boursière de MLMX est de $ 363.21K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MLMX ?
L'offre en circulation de MLMX est de 1000.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MLMX ?
MLMX a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MLMX ?
MLMX a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de MLMX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MLMX est de -- USD.
Est-ce que MLMX va augmenter cette année ?
MLMX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MLMX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-18 13:32:03 (UTC+8)

