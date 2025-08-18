Qu'est-ce que MLM X (MLMX)

MLMX is the native utility token of the MLMX Exchange, a U.S.A.-compliant cross-chain platform powered by Solana and backed by Legal X Global LLC. Designed with compliance, utility, and investor protection in mind, $MLMX supports a dynamic ecosystem with regulated financial architecture and innovative trading incentives. $MLMX powers trading fee discounts, referral payouts, and ecosystem benefits across the MLMX Exchange. Built using PayBitPro CEX tech, the platform is fully licensed and records average monthly volumes of $770M–$1B+. Cross-chain compatibility: Supports Solana, Ethereum, BSC, Polygon & more. Fiat on/off-ramp for USD, EUR, GBP, JPY, and additional currencies. 🔸 Tax Pay-Down Model MLMX aims to launch 30 tokens per year, each with a 2% buy/sell tax. A portion of those taxes gets redirected into the $MLMX ecosystem. 2% of $MLMX transactions flow into $LEGAL (Ethereum), building cascading value and liquidity.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MLM X (MLMX) Combien vaut MLM X (MLMX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MLMX en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MLMX à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MLMX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de MLM X ? La capitalisation boursière de MLMX est de $ 363.21K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MLMX ? L'offre en circulation de MLMX est de 1000.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MLMX ? MLMX a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MLMX ? MLMX a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MLMX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MLMX est de -- USD . Est-ce que MLMX va augmenter cette année ? MLMX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MLMX pour une analyse plus approfondie.

