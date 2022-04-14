Tokenomics de MLM X (MLMX)
Informations sur MLM X (MLMX)
MLMX is the native utility token of the MLMX Exchange, a U.S.A.-compliant cross-chain platform powered by Solana and backed by Legal X Global LLC. Designed with compliance, utility, and investor protection in mind, $MLMX supports a dynamic ecosystem with regulated financial architecture and innovative trading incentives.
$MLMX powers trading fee discounts, referral payouts, and ecosystem benefits across the MLMX Exchange.
Built using PayBitPro CEX tech, the platform is fully licensed and records average monthly volumes of $770M–$1B+.
Cross-chain compatibility: Supports Solana, Ethereum, BSC, Polygon & more.
Fiat on/off-ramp for USD, EUR, GBP, JPY, and additional currencies.
🔸 Tax Pay-Down Model MLMX aims to launch 30 tokens per year, each with a 2% buy/sell tax.
A portion of those taxes gets redirected into the $MLMX ecosystem.
2% of $MLMX transactions flow into $LEGAL (Ethereum), building cascading value and liquidity.
Tokenomics et analyse de prix de MLM X (MLMX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MLM X (MLMX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MLM X (MLMX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MLM X (MLMX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MLMX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MLMX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MLMX, explorez le prix en direct du token MLMX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.