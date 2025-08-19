Qu'est-ce que Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts. Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency. This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Moaner by Matt Furie (MOANER) Combien vaut Moaner by Matt Furie (MOANER) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MOANER en USD est de 0.00036943 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MOANER à USD ? $ 0.00036943 . Consultez le Le prix actuel de MOANER en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Moaner by Matt Furie ? La capitalisation boursière de MOANER est de $ 376.85K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MOANER ? L'offre en circulation de MOANER est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MOANER ? MOANER a atteint un prix ATH de 0.00044141 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MOANER ? MOANER a vu un prix ATL de 0.00016761 USD . Quel est le volume de trading de MOANER ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MOANER est de -- USD . Est-ce que MOANER va augmenter cette année ? MOANER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MOANER pour une analyse plus approfondie.

