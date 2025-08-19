Qu'est-ce que Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement. The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

Ressource de Moaner Melter Slime (MOANER) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Moaner Melter Slime (MOANER)

Comprendre la tokenomics de Moaner Melter Slime (MOANER) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MOANER !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Moaner Melter Slime (MOANER) Combien vaut Moaner Melter Slime (MOANER) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MOANER en USD est de 0.00000415 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MOANER à USD ? $ 0.00000415 . Consultez le Le prix actuel de MOANER en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Moaner Melter Slime ? La capitalisation boursière de MOANER est de $ 1.75M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MOANER ? L'offre en circulation de MOANER est de 420.69B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MOANER ? MOANER a atteint un prix ATH de 0.00000491 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MOANER ? MOANER a vu un prix ATL de 0.00000347 USD . Quel est le volume de trading de MOANER ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MOANER est de -- USD . Est-ce que MOANER va augmenter cette année ? MOANER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MOANER pour une analyse plus approfondie.

