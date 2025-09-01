Informations sur le prix de Modulr (EMDR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 45.18 $ 45.18 $ 45.18 Bas 24 h $ 61.89 $ 61.89 $ 61.89 Haut 24 h Bas 24 h $ 45.18$ 45.18 $ 45.18 Haut 24 h $ 61.89$ 61.89 $ 61.89 Sommet historique $ 65.38$ 65.38 $ 65.38 Prix le plus bas $ 34.61$ 34.61 $ 34.61 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -22.95% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Modulr (EMDR) est de $47.36. Au cours des dernières 24 heures, EMDR a évolué entre un minimum de $ 45.18 et un maximum de $ 61.89, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EMDR est $ 65.38, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 34.61.

En termes de performance à court terme, EMDR a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -22.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Modulr (EMDR)

Capitalisation boursière $ 30.39M$ 30.39M $ 30.39M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.36M$ 47.36M $ 47.36M Offre en circulation 641.70K 641.70K 641.70K Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Modulr est de $ 30.39M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EMDR est de 641.70K, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.36M.