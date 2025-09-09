Informations sur le prix de Money Printer (MONEY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00048106 $ 0.00048106 $ 0.00048106 Bas 24 h $ 0.00091808 $ 0.00091808 $ 0.00091808 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00048106$ 0.00048106 $ 0.00048106 Haut 24 h $ 0.00091808$ 0.00091808 $ 0.00091808 Sommet historique $ 0.00091808$ 0.00091808 $ 0.00091808 Prix le plus bas $ 0.00048106$ 0.00048106 $ 0.00048106 Variation du prix (1 h) -8.30% Changement de prix (1J) -44.88% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Money Printer (MONEY) est de $0.00046537. Au cours des dernières 24 heures, MONEY a évolué entre un minimum de $ 0.00048106 et un maximum de $ 0.00091808, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MONEY est $ 0.00091808, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00048106.

En termes de performance à court terme, MONEY a évolué de -8.30% au cours de la dernière heure, -44.88% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Money Printer (MONEY)

Capitalisation boursière $ 516.73K$ 516.73K $ 516.73K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 516.73K$ 516.73K $ 516.73K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,996,744.626216 999,996,744.626216 999,996,744.626216

La capitalisation boursière actuelle de Money Printer est de $ 516.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MONEY est de 1000.00M, avec une offre totale de 999996744.626216. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 516.73K.