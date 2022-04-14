Tokenomics de Mongoose (MONGOOSE)
Informations sur Mongoose (MONGOOSE)
Mongoose was released as an ERC-20 token 8th Septmember after the Congress hearing into crypto.
Senator Brad Sherman asked what would happen if a meme coin called Mongoose Coin were created.
A skilled and experience team released Mongoose Coin, $mong.
Mongoose Coin aims to primarily bring more people into crypto with safe token that’s locked and renounced. With a big goal fitting of the regulation theme.
Mongoose will create the first ever platform to allow anyone to post their own predictions of ERC-20 and BSC coins. The platform will record the price and time the caller posted their prediction.
This new platform will flip the current model of influencer based calls on it’s head to results based calls being recognised regardless of their followers.
Tokenomics et analyse de prix de Mongoose (MONGOOSE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Mongoose (MONGOOSE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Mongoose (MONGOOSE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mongoose (MONGOOSE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MONGOOSE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MONGOOSE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MONGOOSE
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.