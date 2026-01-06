Prix de monke aujourd'hui

Le prix de monke (MONKE) en direct est actuellement de $ 0.00031596, avec une variation de 13.01 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MONKE en USD est de $ 0.00031596 par MONKE.

monke se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 313,716 et une offre en circulation de 999.73M MONKE. Au cours des dernières 24 heures, MONKE a été échangé entre $ 0.00027958 (plus bas) et $ 0.00031989 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00781846, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00020781.

En termes de performance à court terme, MONKE a varié de +0.39% au cours de la dernière heure et de +35.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour monke (MONKE)

Capitalisation boursière $ 313.72K$ 313.72K $ 313.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 313.72K$ 313.72K $ 313.72K Offre en circulation 999.73M 999.73M 999.73M Offre totale 999,730,333.344797 999,730,333.344797 999,730,333.344797

La capitalisation boursière actuelle de monke est de $ 313.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MONKE est de 999.73M, avec une offre totale de 999730333.344797. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 313.72K.