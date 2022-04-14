Tokenomics de Monkeys (MONKEYS)
Informations sur Monkeys (MONKEYS)
We begin with Meme and Community project
What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized
- No dev wallets
- No marketing wallets
- No initial wallets
- Liquidity is locked for 100 YEARS
- Admins and Community work as volunteers (Like me)
- Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday
History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project
So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero
Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized
Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys,
We have a truly legend story that being told
What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future)
2/ The biggest meme community for now!
What can your token be used for?
We will find the way to do that
Tokenomics et analyse de prix de Monkeys (MONKEYS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Monkeys (MONKEYS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Monkeys (MONKEYS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Monkeys (MONKEYS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MONKEYS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MONKEYS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MONKEYS, explorez le prix en direct du token MONKEYS !
Prévision du prix de MONKEYS
Vous voulez savoir dans quelle direction MONKEYS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MONKEYS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
