Qu'est-ce que Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Mooncat (MOONCAT) Site officiel

Prévision de prix de Mooncat (USD)

Combien vaudra Mooncat (MOONCAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Mooncat (MOONCAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Mooncat.

Consultez la prévision de prix de Mooncat maintenant !

MOONCAT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Mooncat (MOONCAT)

Comprendre la tokenomics de Mooncat (MOONCAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MOONCAT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Mooncat (MOONCAT) Combien vaut Mooncat (MOONCAT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MOONCAT en USD est de 0.00243869 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MOONCAT à USD ? $ 0.00243869 . Consultez le Le prix actuel de MOONCAT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Mooncat ? La capitalisation boursière de MOONCAT est de $ 2.44M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MOONCAT ? L'offre en circulation de MOONCAT est de 999.90M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MOONCAT ? MOONCAT a atteint un prix ATH de 0.00888346 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MOONCAT ? MOONCAT a vu un prix ATL de 0.00156315 USD . Quel est le volume de trading de MOONCAT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MOONCAT est de -- USD . Est-ce que MOONCAT va augmenter cette année ? MOONCAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MOONCAT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Mooncat (MOONCAT)