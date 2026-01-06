Prix de Moonvember ($MVB)
Le prix de Moonvember ($MVB) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.43 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de $MVB en USD est de $ 0 par $MVB.
Moonvember se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 36,843 et une offre en circulation de 37.49M $MVB. Au cours des dernières 24 heures, $MVB a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00679735, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, $MVB a varié de +0.63% au cours de la dernière heure et de +44.25% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Moonvember est de $ 36.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $MVB est de 37.49M, avec une offre totale de 37492070.75711034. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.84K.
+0.63%
+0.43%
+44.25%
+44.25%
Aujourd'hui, la variation du prix de Moonvember en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Moonvember en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Moonvember en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Moonvember en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.43%
|30 jours
|$ 0
|+103.77%
|60 jours
|$ 0
|-56.33%
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de Moonvember pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Quel est le prix actuel de Moonvember ?
Moonvember ($MVB) se négocie à $0.0009827, ce qui reflète une variation de prix de 0.43 % au cours des dernières 24 heures. Ces données en temps réel regroupent les prix provenant d'échanges mondiaux afin de fournir aux traders une évaluation précise du marché à tout moment.
Quel est le rôle de Moonvember dans son écosystème ?
En tant qu'actif central du réseau -- et faisant partie du secteur Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, $MVB alimente souvent des fonctions essentielles telles que les paiements, le staking, le vote de gouvernance et les incitations à la liquidité. Sa conception peut influencer le fonctionnement des applications ou des contrats intelligents à travers son écosystème.
À quel rythme $MVB est-il négocié aujourd'hui ?
Au cours des dernières 24 heures, $MVB a enregistré un volume d'échanges de $--. Un volume élevé indique généralement un fort intérêt des investisseurs, une liquidité plus saine et une meilleure exécution pour les petits comme pour les grands traders.
Quelle est l'offre en circulation de Moonvember ?
Il y a aujourd'hui 37492070.75711034 tokens en circulation, ce qui détermine la quantité accessible à la négociation. L'offre en circulation aide les investisseurs à évaluer la rareté, la dynamique d'inflation et la distribution potentielle à long terme des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière et le classement de $MVB ?
Moonvember occupe actuellement le rang n°8858 avec une capitalisation boursière de $36843, ce qui le place parmi les actifs reconnus dans son secteur et aide les investisseurs à mesurer sa taille relative.
Comment Moonvember s'est-il comporté ces dernières 24 heures ?
Son prix a affiché une variation de 0.43 % au cours des dernières 24 heures. Les mouvements à court terme peuvent être influencés par le sentiment des traders, les changements de liquidité ou les évolutions liées au réseau --.
Comment Moonvember se compare-t-il aux actifs similaires de la même catégorie ?
Dans le segment Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, $MVB affiche une activité compétitive soutenue par des niveaux de trading solides, une liquidité élevée et ses cas d'utilisation continus au sein de son écosystème.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Les plus fortes hausses crypto du jour
REWARDS ON PROJECT
RWD
+462.68%
114514
114514
+277.88%
DreamCraft
DREAMCRAFT
+137.20%
DEPINSIM
ESIM
+130.80%
ONYXCOIN
XCN
+33.69%
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.