Prix de Morpheus AI aujourd'hui

Le prix de Morpheus AI (MOR) en direct est actuellement de $ 1.37, avec une variation de 0.61 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MOR en USD est de $ 1.37 par MOR.

Morpheus AI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,453,278 et une offre en circulation de 6.15M MOR. Au cours des dernières 24 heures, MOR a été échangé entre $ 1.36 (plus bas) et $ 1.4 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 138.99, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.2.

En termes de performance à court terme, MOR a varié de -0.54% au cours de la dernière heure et de +12.45% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Morpheus AI (MOR)

Capitalisation boursière $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.12M$ 12.12M $ 12.12M Offre en circulation 6.15M 6.15M 6.15M Offre totale 8,819,653.261919506 8,819,653.261919506 8,819,653.261919506

La capitalisation boursière actuelle de Morpheus AI est de $ 8.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MOR est de 6.15M, avec une offre totale de 8819653.261919506. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.12M.