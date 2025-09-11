Informations sur le prix de Movement Coin (MOVEMENT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003439 $ 0.00003439 $ 0.00003439 Bas 24 h $ 0.00006666 $ 0.00006666 $ 0.00006666 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003439$ 0.00003439 $ 0.00003439 Haut 24 h $ 0.00006666$ 0.00006666 $ 0.00006666 Sommet historique $ 0.00006666$ 0.00006666 $ 0.00006666 Prix le plus bas $ 0.00003439$ 0.00003439 $ 0.00003439 Variation du prix (1 h) -27.62% Changement de prix (1J) -41.37% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Movement Coin (MOVEMENT) est de $0.00003684. Au cours des dernières 24 heures, MOVEMENT a évolué entre un minimum de $ 0.00003439 et un maximum de $ 0.00006666, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MOVEMENT est $ 0.00006666, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003439.

En termes de performance à court terme, MOVEMENT a évolué de -27.62% au cours de la dernière heure, -41.37% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Movement Coin (MOVEMENT)

Capitalisation boursière $ 37.28K$ 37.28K $ 37.28K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.28K$ 37.28K $ 37.28K Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,955,558.27746 999,955,558.27746 999,955,558.27746

La capitalisation boursière actuelle de Movement Coin est de $ 37.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MOVEMENT est de 999.96M, avec une offre totale de 999955558.27746. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.28K.