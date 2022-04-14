Tokenomics de Mozaic (MOZ)
Informations sur Mozaic (MOZ)
What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.
Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.
What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.
History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.
What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.
Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.
What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.
Tokenomics et analyse de prix de Mozaic (MOZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Mozaic (MOZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Mozaic (MOZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mozaic (MOZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MOZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MOZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MOZ, explorez le prix en direct du token MOZ !
Prévision du prix de MOZ
Vous voulez savoir dans quelle direction MOZ pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MOZ combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.