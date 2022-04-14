Tokenomics de mPendle (MPENDLE)
Informations sur mPendle (MPENDLE)
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform designed to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power.
What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio.
History of your project.
What’s next for your project?
What can your token be used for? mPENDLE refers to "Magpie PENDLE", is a liquid version of vePENDLE that allows users to earn passive income on Penpie. PENDLE holders can convert tokens into mPENDLE on Penpie to earn boosted APR. Penpie takes all converted PENDLE tokens and locks them on Pendle Finance in order to acquire more vePENDLE. This, in turn, allows Penpie to provide boosted APR for its depositors. The process of permanently removing tokens from circulation is known as 'blackholing' and cannot be reversed. mPENDLE holders have the option to exchange their tokens for PENDLE on Wombat Exchange.
Tokenomics et analyse de prix de mPendle (MPENDLE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de mPendle (MPENDLE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de mPendle (MPENDLE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de mPendle (MPENDLE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MPENDLE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MPENDLE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MPENDLE, explorez le prix en direct du token MPENDLE !
Prévision du prix de MPENDLE
Vous voulez savoir dans quelle direction MPENDLE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MPENDLE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.