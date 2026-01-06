Prix de MPOOL aujourd'hui

Le prix de MPOOL (MULT POOL) en direct est actuellement de $ 0.00590376, avec une variation de 0.43 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MULT POOL en USD est de $ 0.00590376 par MULT POOL.

MPOOL se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 526,034 et une offre en circulation de 89.10M MULT POOL. Au cours des dernières 24 heures, MULT POOL a été échangé entre $ 0.00576024 (plus bas) et $ 0.00590381 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00596188, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00187809.

En termes de performance à court terme, MULT POOL a varié de -- au cours de la dernière heure et de +0.77% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour MPOOL (MULT POOL)

Capitalisation boursière $ 526.03K$ 526.03K $ 526.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 526.03K$ 526.03K $ 526.03K Offre en circulation 89.10M 89.10M 89.10M Offre totale 89,101,984.51687413 89,101,984.51687413 89,101,984.51687413

La capitalisation boursière actuelle de MPOOL est de $ 526.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MULT POOL est de 89.10M, avec une offre totale de 89101984.51687413. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 526.03K.